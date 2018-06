Deux jours de festivités pour la place Lumumba à Bruxelles

Le 30 juin, le Square du Bastion à Bruxelles sera officiellement rebaptisé Square Lumumba, en l’honneur de l’homme politique congolais assassiné en 1961. Un hommage qui donnera lieu à différentes manifestations culturelles: exposition photos, concerts, débats,… dès ce jeudi

Annoncée le 17 avril dernier, la nouvelle a été accueillie avec joie et fierté par la communauté congolaise et africaine de Bruxelles: après de nombreuses années de lutte et de demandes répétées, Bruxelles aura enfin sa place Patrice Lumumba.

Situé à l’angle de la chaussée d’Ixelles et de la rue du Champ de Mars, le site a été choisi pour sa position au coeur du quartier Matonge, tout comme la date de l’inauguration qui marquera le 58e anniversaire de l’Indépendance du Congo.

Rapprocher les souvenirs belges et congolais

Lors du Conseil communal qui avait entériné la décision, le 23 avril dernier, le bourgmestre Philippe Close a rappelé qu’en 2001, une commission parlementaire avait été mise sur pied pour déterminer les circonstances exactes du « meurtre avec préméditation » de Patrice Lumumba et l’implication éventuelle des responsables politiques belges. Cette commission avait été amenée à conclure que certains membres du gouvernement et d’autres acteurs belges avaient une responsabilité morale dans les circonstances qui ont conduit à la mort du leader congolais.

« Il est suffisamment regrettable que les faits du passé ne puissent plus être changés. Il est toutefois possible de rapprocher les souvenirs. Les symboles dans ce processus sont de la plus haute importance », a commenté le bourgmestre, fortement applaudi par les représentants d’associations congolaises présents dans le public.

Ce sont ces associations (Bamko asbl, Change asbl, Collectif mémoire coloniale et GFAIA asbl) qui ont élaboré le programme des deux jours et demi de festivités qui vont entourer l’inauguration de ce samedi.

Patrice Lumumba, ses idées et ses combats

Le rendez-vous est fixé dès ce jeudi 28 juin à 16h au théâtre Molière à Ixelles pour une exposition photos et une pièce de théâtre. La Ville de Bruxelles prend le relais le lendemain (vendredi 29 juin) avec des «visites guidées décoloniales» organisées de 10h à 13h, sur le territoire de la commune. Le point de rendez-vous est fixé devant l’Hôtel de Ville sur la Grand-Place.

Quant au programme de conférences et débats autour de «Patrice Lumumba, ses idées et ses combats», il débutera à 17h30 par l’accueil dans la salle Gothique de l’Hôtel de Ville et les mots de bienvenue du bourgmestre Philippe Close. Suivra la présentation de l’exposition photos installée dans la salle des mariages.

Deux débats auront lieu: l’un, de 18h30 à 19h45 et le suivant, de 20h à 21h. Parmi les intervenants du jour citons l’historien Elikia Mbokolo, Madame Georgine Dibua, le professeur Biyogo, Madame Louise Ngandu et Monsieur Moïse Essoh.

Samedi 30 juin, le rendez-vous est fixé à 12h30 pour l’inauguration du Square (tout près de la station de métro Porte de Namur) où se dérouleront les animations culturelles et les concerts. Au menu : fanfare congolaise, allocution du bourgmestre de la Ville de Bruxelles, allocution de la famille de Patrice Lumumba, allocutions des associations du Collectif «Lumumba – Bruxelles 30 juin 2018». Le dévoilement de la plaque aura lieu vers 13h40, il sera salué par les hymnes nationaux belge et congolais. Et par le groupe de gospel «Stand-Up».

Suivront dès 14h30, une série de prestations artistiques : Congo Eza (slam-poésie), Jovita (afro-jazz-funk) Super Rumba, Abou Mehdi (Rap – hip/hop), Dinos (Rap/hip-hop).

Les festivités prendront fin vers 18h.

Karin Tshidimba

Que pensez-vous de cet article?