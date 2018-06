Mondial 2018: Koulibaly à la veille du match décisif pour le Sénégal: « L’Afrique est derrière nous »

Pour sa deuxième participation à une Coupe du monde, le Sénégal pourrait réaliser l’exploit de passer une nouvelle fois la phase de poules. Les ‘Lions de la Teranga’ sont actuellement deuxièmes du groupe H avec quatre points et défieront la Colombie jeudi à Samara (16h) dans un match où le perdant sera éliminé. « L’ensemble du continent africain sera derrière nous, c’est plus positif qu’une quelconque pression », a déclaré mercredi en conférence de presse Kalidou Koulibaly, ancien joueur de Genk et actuel défenseur de Naples. En effet, après les éliminations de la Tunisie, l’Égypte, le Maroc et le Nigeria, tous les espoirs africains reposent désormais sur les Sénégalais d’Aliou Cissé.

« Nous savons que nous pouvons écrire l’histoire », a pour sa part lancé le sélectionneur national Cissé. « Nous pouvons atteindre les huitièmes de finale. La Colombie est une des meilleures nations au monde mais le Sénégal est l’une nation du top africain. Cette rencontre sera très intéressante », a encore estimé Cissé, lui qui avait disputé le Mondial 2002 lors duquel le Sénégal avait été battu en quarts de finale par la Turquie. Avec un nul, le Sénégal est sûr de rejoindre les 8e de finale. L’Afrique a toujours qualifié au moins un de ses représentants au tour suivant du Mondial depuis 1986. Cette année-là le Maroc avait été la première équipe de ce Continent à se qualifier pour les huitièmes..​ Que pensez-vous de cet article? 0 0 Soyez la première personne à évaluer cet article.