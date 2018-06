Zimbabwe: le président pointe les partisans de Grace Mugabe dans l’attentat

Le chef de l’Etat zimbabwéen Emmerson Mnangagwa a accusé mercredi les partisans de sa rivale et ancienne Première dame Grace Mugabe d’avoir fomenté l’attentat dont il est sorti indemne le week-end dernier, un mois avant les élections générales. Samedi, deux membres de la sécurité présidentielle ont été tués et des dizaines d’autres personnes, dont les deux vice-présidents du pays, blessées dans l’explosion d’un engin non identifié.

L'attentat perpétré à la fin d'un discours de M. Mnangagwa devant des milliers de ses partisans réunis dans un stade de Bulawayo (sud), fief de l'opposition, n'a pas été revendiqué. Mais dans un entretien à la BBC diffusé mercredi, le président a pour la première fois mis en cause l'entourage de Grace Mugabe. L'attentat est l'oeuvre de « personnes mécontentes de l'actuel gouvernement démocratique du pays », a-t-il estimé. « Mon intuition, sans avoir de preuve, est que les personnes qui sont mécontentes du nouveau gouvernement sont le G40 », a-t-il poursuivi, en référence au groupe Génération 40, une faction du parti au pouvoir, la Zanu-PF, favorable à l'épouse de l'ex président Robert Mugabe. « C'est la conclusion logique et raisonnable qu'on peut tirer », a estimé M. Mnangagwa, promettant de « traquer ces criminels ». « Une fois qu'on les aura arrêtés, on pourra déterminer l'étendue de leur réseau », a-t-il dit. Mnangagwa et Mme Mugabe entretiennent des relations exécrables depuis qu'ils se sont retrouvés, il y a quelques mois, en compétition dans la course à la succession du président d'alors, Robert Mugabe. Les ambitions présidentielles de son épouse ont finalement coûté à Robert Mugabe son poste en novembre.