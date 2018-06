Mondial 2018 – La Colombie joue sa survie contre le Sénégal

Après une victoire contre la Colombie (1-2) et un nul face au Sénégal (2-2), les Japonais n’auront besoin que d’un seul point afin d’atteindre les huitièmes de finale pour la troisième fois de leur histoire après 2002 et 2010. « Nous ne sommes pas une équipe qui va jouer pour prendre un point. Il faut s’imposer et ne pas calculer », a insisté Makoto Hasebe, capitaine.

L’autre rencontre, disputée simultanément entre Sénégalais et Colombiens à Samara, devrait proposer du spectacle. Réduite à dix après 3 minutes contre le Japon, la Colombie a commencé son tournoi par une défaite (1-2) avant de briller contre la Pologne (0-3). Pour être maîtres de leur sort, ‘Los Cafeteros’ devront battre les Sénégalais. En cas de nul, les deux équipes pourraient se qualifier si la Pologne venait à battre le Japon.

Quart-de-finaliste en 2014, l’équipe de l’Argentin José Pekerman se méfie fortement du Sénégal. « Nous allons devoir être intelligents », a dit Juan Cuadrado, buteur contre la Pologne. « Nous savons qu’ils ont de très bons joueurs, rapides et forts. »

Le Sénégal, qui dispute seulement son deuxième Mondial, pourra compter sur son attaquant Sadio Mané pour rééditer son exploit de 2002, quand les ‘Lions de la Teranga’ avaient atteint les quarts de finale. Aliou Cissé, sélectionneur, espère que son équipe montrera un autre visage que contre le Japon. « Il faudra s’améliorer, être plus agressifs, rigoureux et très concentrés. On devra également mieux conserver le ballon. »

Le vainqueur de ce groupe H défiera le second du groupe G, celui de la Belgique, et inversement.​