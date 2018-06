Mondial 2018: « Nous avons manqué d’expérience », regrette le sélectionneur du Nigeria

« Il a manqué quelques minutes, on a joué un bon football comme nous pouvons le faire. Nous avons manqué d’expérience dans cette équipe très jeune. Ce genre de match permet de construire le caractère. Dans quatre ans, on sera très forts. »

Le Nigeria a réclamé un deuxième penalty pour une main de Rojo. L’arbitre Cakir n’a pas accordé le penalty après avoir regardé les images. « Je crois que c’est une main. Mais c’est difficile de faire une bonne interprétation pour l’arbitre. »

« On aurait pu marquer un deuxième but et on ne l’a pas fait », a regretté Rohr. « Et l’Argentine a poussé, poussé, poussé, avec des grands joueurs de niveau Ligue des champions. Nous n’en sommes pas encore à ce niveau-là. Il faut aussi un peu de chance et nous n’en avons pas eu assez aujourd’hui. »

Interrogé sur son avenir à la tête des ‘Super Eagles’, Rohr a répondu: « Je voudrais continuer avec cette équipe. J’ai un bon feeling. C’est un bon cocktail de passion et de discipline. »​