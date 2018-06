Nigeria: le président Buhari approuve enfin le budget 2018

Le président nigérian Muhammadu Buhari a approuvé mercredi le budget 2018 de la première économie d’Afrique, plus de six mois après sa présentation au parlement. Le budget de 9,1 billions de nairas (22 milliards d’euros) vise à stimuler la croissance économique après la pire récession que le pays ait connu depuis plus de 25 ans, liée à l’effrondrement des prix du brut.

Il a écrit sur Twitter qu'il avait signé le texte « afin de ne pas ralentir davantage le rythme de la reprise économique, qui a sans doute été affectée par le retard dans l'adoption du budget ». Mais il s'est dit « préoccupé » par certains changements apportés par l'Assemblée nationale aux propositions qu'il avait présentées en novembre dernier. « J'ai l'intention de chercher à remédier à certains des problèmes les plus sensibles par le biais d'un budget additionnel et/ou d'amendements que j'espère que l'Assemblée nationale pourra examiner rapidement », a-t-il ajouté. Les retards dans l'adoption des budgets gouvernementaux sont habituels au Nigeria, mais les experts estiment qu'ils ont des conséquences importantes. « L'économie fonctionne plutôt à la dérive », a souligne l'économiste Eze Onyekpere, du Centre pour la justice sociale à Abuja. Bien que le budget semble ambitieux, le Nigeria n'applique pas toujours ses plans de dépenses en capital, a pour sa part relevé dans une note Razia Khan, économiste chez Standard Chartered Bank. « A travers les gouvernements successifs, c'est là que le bilan du Nigeria a été particulièrement médiocre ». « Il n'y a aucune raison de supposer que cette fois, tous les plans de dépenses seront nécessairement exécutés », a-t-elle ajouté. Buhari, 75 ans, qui souhaite briguer un second mandat aux élections prévues en février 2019, tente de diversifier l'économie du Nigeria, qui reste dépendante du pétrole (70% de ses revenus, 90% des exportations).​