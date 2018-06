Le gouvernement congolais attend un geste de la part des autorités belges avant d’envisager la réouverture de la Maison Schengen à Kinshasa – une sorte de consulat européen géré par la Belgique -, a affirmé dimanche le ministre congolais des Affaires étrangères, Léonard She Okitundu.

« Nous n’avons pas interdit à la Belgique d’octroyer les visas aux Congolais. A la Belgique de faire le premier pas. C’est par la Belgique que le scandale est arrivé. Si la Belgique prend des mesures en ce moment-là, on verra. Nous ne pouvons rester bras croisés quand on prend des mesures contre nous », a-t-il affirmé lors de l’émission Internationales diffusée sur RFI et TV5 Monde.

La Maison Schengen a suspendu toutes ses activités après la décision de sa fermeture par le gouvernement congolais, le 24 janvier dans le cadre d’une énième crise diplomatique entre la République démocratique du Congo (RDC) et son ancienne puissance coloniale.

Les relations entre Bruxelles et Kinshasa se sont dégradées en début d’année, quand le gouvernement belge a décidé « une révision fondamentale » de la coopération avec les autorités congolaises jusqu’à « l’organisation d’élections crédibles » en RDC.

En représailles, le gouvernement congolais a ordonné à la Belgique de fermer son consulat général à Lubumbashi, le chef-lieu de la province du Haut-Katanga (sud-est), de mettre fin aux activités de sa nouvelle agence de développement (Enabel) et de fermer la Maison Schengen à Kinshasa – une sorte de consulat européen géré par la Belgique. Les fréquences aériennes de la compagnie Brussels Airlines ont également été réduites de sept vols hebdomadaires à quatre.

Selon M. Okitundu, qui est également vice-Premier ministre, le gouvernement congolais attend désormais un geste de la part des autorités belges avant d’envisager la réouverture de la Maison Schengen – dont la fermeture frappe surtout des Congolais.​

