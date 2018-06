Appel Bruxelles: « Personne n’avait d’obligation à l’égard de la population rwandaise »

L’un des conseils des familles de victimes du massacre de l’Ecole Technique Officielle (ETO) de Kigali, Eric Gillet, s’est dit très déçu de la décision rendue par la cour d’appel de Bruxelles, dont il a pris connaissance ce vendredi. Ses clients attendaient une condamnation de l’Etat belge et de deux officiers de l’armée belge, pour avoir laissé leurs proches à la merci des Hutus, le 11 avril 1994 à l’ETO Don Bosco de Kigali. Mais la cour a déclaré les demandes non fondées à l’égard de l’Etat belge et a déclaré être sans pouvoir de juridiction pour juger les officiers. « Il n’y a pas un mot sur une faute quelconque de qui que ce soit qui aurait pu être commise à l’égard des réfugiés », s’étonne Eric Gillet, conseil de proches de victimes du massacre de l’ETO.

« Au contraire, il se dégage de l'arrêt de la cour un énorme malaise, à savoir que cette opération de rapatriement (de civils belges à l'aéroport de Kigali) était la seule qui comptait vraiment ces jours-là. Ce que j'en retiens, c'est que personne n'avait d'obligation à l'égard de la population rwandaise, et en particulier des réfugiés de l'ETO », précise l'avocat à l'attention de l'agence Belga. Eric Gillet estime que la cour « n'a pas saisi l'enjeu de cette affaire et de tout ce qu'il s'est passé entre le 7 et le 11 avril 1994 à Kigali ». Celui-ci déplore notamment qu'aucun témoignage de réfugiés rwandais ne soit repris dans l'analyse de la cour. « Nous plaidions que même s'il fallait considérer que le contingent belge de la MINUAR (Mission des Nations unies pour l'assistance au Rwanda) était resté sous les ordres de la MINUAR, la Belgique disposait d'autres forces, celles de l'opération Silver Back, qui auraient pu assurer la protection des réfugiés, ne fût-ce qu'un ou deux jours pour permettre de trouver d'autres solutions ou pour remettre les réfugiés au FPR (Front Patriotique Rwandais) qui se trouvait dans les environs », explique-t-il. Dans un arrêt du 8 juin dernier, dont les différentes parties au procès ont pris connaissance vendredi, la 18e chambre de la cour d'appel de Bruxelles a déclaré les demandes des familles de victimes du massacre de l'ETO de Kigali non fondées à l'égard de l'Etat belge. Par ailleurs, elle s'est dite « sans pouvoir de juridiction » pour juger les deux officiers qui dirigeaient les troupes belges basées à l'ETO. La cour a conclu que la décision de faire retirer le contingent militaire belge de l'ETO provenait de l'Organisation des Nations Unies (ONU) et non de l'Etat belge. Ce dernier ne pouvait donc être déclaré responsable. Quant aux colonels Luc Marchal et Jo Dewez, qui commandaient les troupes belges de la MINUAR, ils agissaient sous la responsabilité de l'ONU, pourvue d'une immunité de juridiction, estime la cour. Dans ce dossier, des proches de victimes du massacre commis dans et autour de l'ETO Don Bosco à Kigali réclamaient une centaine de milliers d'euros de dommages et intérêts à l'Etat belge et à deux officiers militaires belges. Ils estiment qu'en ayant donné l'ordre d'évacuer les forces armées belges de l'ETO le 11 avril 1994, ces autorités ont commis une faute. L'ETO était alors gardée par le Bataillon belge de la MINUAR, nommé KIBAT, dont le commandement était dirigé par le colonel-lieutenant Jo Dewez, agissant directement sous les ordres du colonel Luc Marchal. Le 7 avril 1994, alors que débutait le génocide des Tutsis au Rwanda, des milliers de Tutsis et opposants au régime Hutu avaient trouvé refuge à l'ETO Don Bosco de Kigali, gardée par une centaine de Casques Bleus belges. Quatre jours plus tard, les soldats belges avaient quitté ce lieu pour s'occuper de l'évacuation des civils belges à l'aéroport de Kigali, laissant derrière eux plus de 2.000 personnes à la merci des Hutus. Parmi celles-ci, seule une cinquantaine ont survécu au massacre perpétré ensuite. DCL/​