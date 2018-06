Kabila a demandé le report de la réunion de Luanda

Ce dimanche, les présidents des organisations régionales (l’Angolais Lourenço, le Gabonais Bongo, le Congolais Sassou et le Sud-Africain Ramaphosa) et de l’Union africaine (le rwandais Paul Kagame) avaient rendez-vous avec Joseph Kabila dans la capitale angolaise.

Une réunion au sommet qui, au vu des dernières déclarations des uns et des autres, ne s’annonçait pas sous les meilleures auspices pour le président hors mandat Joseph Kabila. Kagame et Lourenço ont multiplié les voyages et les entretiens aux quatre coins du monde avec, systématiquement, un « petit mot » pour la situation en République démocratique du Congo. Tous souhaitent, même s’ils ne l’ont pas dt aussi ouvertement que le président ougandais Yoweri Museveni, que Joseph Kabila ne brigue pas un troisième mandat, synonyme, pour eux, de risque évident de déflagration en RDC mais aussi dans toute la région.

Depuis le début de la semaine, plusieurs capitales de l’Afrique australe se disaient que dans ce contexte, Joseph Kabila pourrait briller par son absence à Luanda, la capitale angolaise où devait se tenir le rendez-vous.

Le président Kabila n’a peut-être pas osé narguer ses voisins en ne se rendant pas à Luanda, ce qui aurait pu être considéré comme un défi pour tous ces présidents, mais il a demandé ce vendredi le report de ce rendez-vous… sans proposer de une nouvelle date.

C’est mieux que de poser un lapin mais peu de chance que cela fasse plaisir à ses hôtes qui ont haussé le ton ces dernières semaines et qui ne pourront se contenter d’un report trop long.

