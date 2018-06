Appel Bruxelles: la cour se déclare incompétente à juger le dossier du massacre de l’ETO de Kigali

La cour d’appel de Bruxelles s’est dite « sans pouvoir de juridiction » pour examiner les demandes de proches de victimes du massacre à l’Ecole Technique Officielle (ETO) de Kigali pendant le génocide au Rwanda, dans un arrêt rendu le 8 juin dernier et dont l’agence Belga a pris connaissance vendredi. Ces personnes avaient intenté une action au civil contre l’Etat belge et contre des officiers militaires belges, estimant qu’ils sont responsables de la mort des membres de leurs familles. Quelque 2.000 personnes avaient été tuées à l’ETO Don Bosco de Kigali en avril 1994. La 18e chambre de la cour d’appel de Bruxelles a suivi les arguments de la partie défenderesse, les colonels Luc Marchal et Jo Dewez ainsi que l’Etat belge, estimant d’une part que les deux officiers sont protégés par une immunité de juridiction, et d’autre part que la décision des troupes belges de quitter l’ETO incombait à l’Organisation des Nations Unies (ONU).

« Il n’y a en l’espèce eu aucune instruction du gouvernement belge ou de la hiérarchie militaire belge ordonnant le retrait de l’ETO », établit la cour. « Le retrait de l’ETO se fait dans le cadre de l’évacuation des expatriés décidée et notifiée par l’ONU. (…) Elle n’est pas contraire à la MINUAR [Mission des Nations unies pour l’assistance au Rwanda] et elle ne résulte pas de la décision du gouvernement belge de se retirer de la MINUAR », explique la cour. Selon elle, l’Etat belge ne peut donc être reconnu responsable. Quant aux colonels Marchal et Dewez, ils ont agi en qualité de membres de la MINUAR, mission de l’ONU, organisation bénéficiant d’une immunité de juridiction. Dans ce dossier, des proches de victimes du massacre commis dans et autour de l’ETO Don Bosco à Kigali réclamaient une centaine de milliers d’euros de dommages et intérêts à l’Etat belge et à deux officiers militaires belges. Ils estiment qu’en ayant donné l’ordre d’évacuer les forces armées belges de l’ETO le 11 avril 1994, ces autorités ont commis une faute. L’ETO était alors gardée par le Bataillon belge de la MINUAR, nommé KIBAT, dont le commandement était dirigé par le colonel-lieutenant Jo Dewez, agissant directement sous les ordres du colonel Luc Marchal. Le 7 avril 1994, alors que débutait le génocide des Tutsis au Rwanda, des milliers de Tutsis et opposants au régime Hutu avaient trouvé refuge à l’ETO Don Bosco de Kigali, gardée par une centaine de Casques Bleus belges. Quatre jours plus tard, les soldats belges avaient quitté ce lieu pour s’occuper de l’évacuation des civils belges à l’aéroport de Kigali, laissant derrière eux plus de 2.000 personnes à la merci des Hutus. Parmi celles-ci, seule une cinquantaine a survécu au massacre.​ Que pensez-vous de cet article? 0 0 Soyez la première personne à évaluer cet article.