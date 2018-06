RDC : Moise Katumbi arrêté à Bruxelles

L’ex-gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi, principal opposant politique du président hors mandat Joseph Kabila, qui vit exilé en Europe depuis un peu plus de deux ans, a été arrêté jeudi à l’aéroport de Zaventem, à Bruxelles.

En cause son passeport semi-biométrique qui n’est plus légal désormais. On se souviendra que Moïse Katumbi avait introduit une demande de nouveau passeport cet hiver à l’ambassade de la RDC à Bruxelles mais que celui-ci ne lui a jamais été délivré.

Moïse Katumbi a été arrêté alors qu’il rentrait d’un voyage en Israël par les douaniers belges. Les autorités belges lui ont délivré un permis de séjour provisoire.

Que pensez-vous de cet article?