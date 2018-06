Mondial 2018 – Maroc-Iran: Gagner à tout prix et ensuite créer l’exploit

Partager le groupe B avec l’Espagne et du Portugal, n’est pas un cadeau. Ce constat tant le Maroc et l’Iran ont dû le dresser au moment du tirage au sort. Pour espérer rejoindre les huitièmes de finale du Mondial de football en Russie, il faudra absolument écarter la ‘Roja’, double championne d’Europe (2008-2012) et championne du monde (2010); ou le Portugal, champion d’Europe en titre. Avant de s’attaquer à la péninsule ibérique, Lions de l’Atlas (Marocains) et Lions de Perse (Iraniens) doivent en découdre entre eux vendredi à Saint-Pétersbourg (17h00). Un seul mot d’ordre gagner à tout prix pour ensuite espérer réaliser un exploit. Au dire du désormais ancien sélectionneur de l’Espagne, Julen Lopetegui, Maroc et Iran sont les meilleures formations de leur continent respectif. Elles partagent un point en commun qui ne facilitera pas leur besoin de victoire: une défense redoutable.

Carcela, Boussoufa, Dirar et Co n’ont concédé qu’un seul but en 8 matchs de qualification et aucun dans le groupe décisif qui comprenait la Côte d’Ivoire, le Mali et le Gabon. Le coach français Hervé Renard a trouvé la recette en mettant en place un véritable esprit d’équipe autour du capitaine Mehdi Benatia, le joueur de la Juventus. Son homologue le Portugais Carlos Queiroz peut aussi se flatter d’un bilan qualificatif impressionnant: 18 matchs sans défaites et une série de 12 rencontres consécutives sans prendre de but pendant près de deux ans. La clé du match sera donc de trouver la faille chez l’adversaire. Sardar Azmoun (le « Messi » iranien qui joue à Kazan) et Alireza Jahanbakhsh, meilleur buteur en Eredivisie cette saison (21 buts) avec AZ Alkmaar, seront en charge de cette mission pour la République islamique. Hakim Ziyech (Ajax) et Kalid Boutaïb devraient assurer cette fonction pour le royaume chérifien.​ Que pensez-vous de cet article? 0 0 Soyez la première personne à évaluer cet article.