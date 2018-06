L’ancien vice-président et sénateur congolais avait formulé une demande afin de pouvoir se rendre dans le pays. « Sauf changement de dernière minute », il devrait arriver à Rhode-Saint-Genèse dans la journée, a ajouté cette source, sans préciser l’heure de sa venue. La Cour pénale internationale (CPI) a ordonné mardi la libération provisoire de l’ancien vice-président et sénateur congolais, acquitté à la surprise générale vendredi dernier de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité commis par ses troupes en Centrafrique.

« La Chambre de première instance VII de la Cour pénale internationale a ordonné la mise en liberté provisoire sous conditions spécifiques de M. Jean-Pierre Bemba », a déclaré la CPI, mettant fin à plus d’une décennie de détention pour l’ancien chef de guerre condamné en première instance à 18 ans de prison.

M. Bemba a formulé une demande afin de pouvoir se rendre en Belgique, où il avait été arrêté le 24 mai 2008 à Rhode-Saint-Genèse.

L’information n’a à ce stade pas été confirmée de source officielle.