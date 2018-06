Crise politique à Madagascar: nomination d’un gouvernement « de consensus »

« Nous espérons maintenant pouvoir tenir une élection inclusive et acceptée par tous », a-t-il ajouté.

Le nouveau gouvernement, « issu d’un dialogue politique », a été « mis en place en conformité avec la décision de la Haute cour constitutionnelle »(HCC), a-t-il rappelé.

Fin mai, la HCC avait ordonné la nomination d’un cabinet d’union nationale pour sortir de l’impasse causée par les manifestations quotidiennes de l’opposition depuis fin avril.

Le président Rajaonarimampianina s’est plié à la décision de la plus haute instance juridique du pays et a nommé le 4 juin un nouveau Premier ministre, Christian Ntsay, haut fonctionnaire international.

En dépit de la décision de la HCC, l’opposition continue de mobiliser chaque jour ses partisans sur la place du 13-Mai, haut lieu historique de la contestation dans la capitale.

Le président en exercice n’a pas encore annoncé s’il briguerait ou non un second mandat cette année. En revanche, l’ancien président Rajoelina et son prédécesseur Marc Ravalomanana (2002-2004) ont laissé entendre qu’ils se présenteraient.​