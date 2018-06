Le Sénégal renoue avec la victoire avant de rejoindre la Russie

Le Sénégal, versé dans le groupe H de la Coupe du Monde en Russie qui débute jeudi, a renoué lundi avec la victoire, avec un dernier match amical remporté 0-2 face à la Corée du Sud. La rencontre avait lieu sans public, à Grödig en Autriche.

C’est un Coréen qui a ouvert le score pour les Sénégalais, marquant un but contre son propre camp: Young-gwon Kim, à la 67e minute de jeu. Moussa Konaté, qui joue en France à Amiens, club qui a terminé la saison en position de relégation vers la Ligue 2, a ensuite fixé le score final, en convertissant un penalty dans le temps additionnel de la rencontre. L’équipe entrainée par Aliou Cissé défiera la Pologne mardi prochain (17h00) pour son entrée en matière dans le Mondial. Elle figure dans le groupe H, avec également la Colombie et le Japon, et fait donc partie des potentiels futurs adversaires des Diables Rouges si l’une et l’autre sélection s’extirpent de la phase de groupes. Les Lions de la Téranga restaient sur quatre matches sans victoire, dont une dernière défaite contre la Croatie vendredi (2-1), avant de retrouver un peu de confiance lundi face aux Coréens. Moussa Wagué (Eupen), Kalidou Koulibaly (ex-Racing Genk) et le capitaine Cheikhou Kouyaté (ex-Anderlecht) étaient dans le onze de base. Les Sénégalais ne participent qu’à leur deuxième Coupe du Monde en Russie. Durant leur unique apparition précédente, en 2002 en Corée et Japon, ils avaient brillé puisqu’ils avaient atteint les quarts de finale de l’évènement.​

