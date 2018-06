La Commission européenne a débloqué lundi 1,8 million d’euros supplémentaires pour soutenir la lutte contre l’épidémie d’Ebola en République démocratique du Congo. Cette nouvelle aide porte à 3,43 millions d’euros la contribution européenne à la lutte contre cette maladie, qui a causé la mort de 27 personnes dans le nord-ouest du pays.

L’UE intervient en soutien de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) et des autorités congolaises. La nouvelle aide servira à la coordination des opérations de terrain, au contrôle et à la prévention des infections, à la surveillance des points d’entrée et de sortie des zones affectées, ainsi qu’aux funérailles des défunts dans des conditions sanitaires sûres.

Elle soutiendra aussi les centres de soins de première ligne dans les zones touchées.

L’UE avait déjà activé son Mécanisme de protection civile, avec le déploiement d’un système de transport en isolation pour les patients en quarantaine nécessitant des soins spécifiques. Son service aérien humanitaire fait en outre la navette entre Kinshasa et les zones affectées pour transporter du personnel et des fournitures médicales.

Dimanche, le directeur général de l’OMS avait déclaré « pouvoir en finir très bientôt » avec l’épidémie d’Ebola. BPE/THA/​

