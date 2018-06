RDC : La Kabilie se met à genoux au Rwanda

Depuis deux semaines, Kinshasa est en surchauffe. Les visites des présidents angolais Lourenço et rwandais Kagame en France puis en Belgique, la petite phrase du président Macron sur son soutien à « un plan régional » face à la crise en République démocratique du Congo a mis la Kabilie sur ses nerfs.

Tandis que Lambert Mende multiplie les sorties face à la presse, parlant d’atteinte à la souveraineté nationale et expliquant que de toute façon le grand et puissant Congo n’a pas peur de ses voisins, une délégation congolaise est arrivée ce jeudi au Rwanda. A sa tête, le vice-Premier et ministre de l’Intérieur Henry Mova, accompagné de François Beya, patron de la DGM, et de Julien Paluku, le gouverneur du Nord-Kivu. La délégation a été reçue par l’incontournable James Kabarebe, ministre de la Défense.

Pas de programme officiel pour une visite impromptue, mais selon des sources sur place, « la demande de cette rencontre vient de Kinshasa et la délégation a insisté pour être reçue urgemment ».

On est bien loin des déclarations fracassantes du minsitre Mende.

