Diamants: le président angolais veut une meilleure collaboration avec Anvers

Joao Lourenço, président de l’Angola depuis l’automne dernier, souhaite une collaboration plus intensive entre l’industrie diamantaire de son pays et le secteur diamantaire d’Anvers, a-t-il indiqué mardi lors d’une visite du quartier diamantaire d’Anvers. L’Angola produit environ 9 millions de carats (1,8 tonne) de diamants et est le cinquième producteur mondial. Actuellement, à peine 1% des diamants angolais transitent par Anvers. La plupart des diamants d’Angola vont vers Dubaï.

Le nouveau président, successeur de Jose Eduardo dos Santos qui avait été 38 ans au pouvoir, a pris des mesures pour donner un nouvel élan aux industries principales de son pays. Ces initiatives pourraient donner une impulsion au secteur diamantaire d'Anvers. « Il a été dit que l'Angola était absent d'Anvers. C'est une situation qui appartient au passé. Nous allons désormais collaborer en tant que partenaire », a souligné le président.​