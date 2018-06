Kagame et Michel évoquent le prochain programme de coopération bilatérale

Le Premier ministre Charles Michel et le président rwandais Paul Kagame ont évoqué lundi soir les relations bilatérales entre Bruxelles et Kigali, alors que les deux pays ont entrepris de renégocier un nouveau Programme indicatif de coopération (PIC) pluriannuel, a-t-on appris dans l’entourage du chef du gouvernement. Les négociations en vue de la conclusion de ce PIC viennent de débuter par une visite d’une délégation belge au Rwanda et « cela se passe plutôt bien », a indiqué cette source à l’agence Belga.

L’objectif est d’entamer le prochain programme de coopération début 2019 et d’identifier d’ici là les secteurs où existent des besoins et où « la Belgique peut apporter de la valeur ajoutée », a expliqué l’entourage de M. Michel.

Petit État d’Afrique de l’Est enclavé et densément peuplé, le Rwanda a réalisé des progrès « spectaculaires » en termes de développement depuis le génocide et la guerre civile de 1994, selon la Banque mondiale, qui y soutient en particulier les secteurs de l’énergie, de l’agriculture et des transports. Mais M. Kagame, arrivé au pouvoir après avoir mis fin au génocide – 800.000 morts entre avril et juillet 1994, essentiellement parmi la minorité tutsi – et réélu en août 2017 pour un troisième mandat de sept ans, avec plus de 99% des voix, est régulièrement accusé de bafouer la liberté d’expression et de museler toute opposition.

Le président rwandais séjourne à Bruxelles pour assister mardi et mercredi aux Journées européennes du Développement (JED). Il sera reçu mardi par le roi Philippe.​

