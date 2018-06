Mondial 2026 – La FIFA approuve les deux dossiers de candidature pour l’organisation du Mondial 2026

La Fédération internationale de football (FIFA) a approuvé le dossier des deux candidats à l’organisation de la Coupe du monde de football en 2026. Le Maroc et la candidature commune des Etats-Unis, du Canada et du Mexique répondent aux exigences minimales fixées pour cette édition qui verra le nombre de pays participants passer de 32 à 48. Le 13 juin lors du congrès de Moscou, à la veille de l’ouverture de la 21e édition de la Coupe du monde en Russie, les plus de 200 membres de la FIFA choisiront où le tournoi aura lieu dans huit ans.