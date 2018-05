Après Paris, Kagame et Lourenço attendus à Bruxelles

La « question congolaise”, les élections à venir le 23 décembre et le rôle qu’entend jouer Joseph Kabila, président hors mandat depuis le 19 décembre 2016, seront au centre de quelques discussions “bruxelloises” la semaine prochaine.

En effet, Joao Lourenço, le nouveau président angolais, sera dans notre capitale du 3 au 5 juin, pour sa première visite officielle chez nous. Il rencontrera le roi Philippe, mais aussi le Premier ministre Charles Michel et le vice-Premier et ministre des Affaires étrangères Didier Reynders.

Du 4 au 6 juin, Paul Kagame sera aussi présent. Le président rwandais est depuis le 1er janvier dernier aux commandes de l’Union africaine. Il sera à ce titre présent aux Journées européennes de développement. Il s’entretiendra avec les autorités européennes et belges. Lui aussi aura les honneurs du palais royal.

Les deux présidents se sont déjà succédé ces derniers jours à l’Elysée. Des rencontres qui ont mécontenté Kinshasa, surtout après que le président Macron a annoncé soutenir “une initiative régionale portée par l’Union africaine avec le soutien de l’Angola” pour trouver une solution en RDC.

Le Congo-Kinshasa, bordé par 9 voisins, est en pleine crise institutionnelle et tous les voyants sont – au moins – à l’orange. Le président Kabila, atteint par la limite constitutionnelle des deux mandats successifs, n’a toujours pas annoncé qu’il n’en briguerait pas un troisième et la campagne lancée par son parti semble confirmer son intention de s’accrocher au pouvoir. Une situation qui risque d’envenimer la crise dans ce pays avec un risque de contagion chez ses voisins qui cherchent donc une piste pour éviter ce scénario et prennent donc le pouls des opinions qui comptent dans la région.

