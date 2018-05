Mondial-2018: Salah blessé, l’Egypte en colère retient son souffle

Les Egyptiens retiennent leur souffle quant à un possible forfait de leur attaquant vedette Mohamed Salah pour le Mondial-2018, après avoir laissé éclater leur colère à la suite de sa blessure sous le maillot de Liverpool en finale de Ligue des champions.

Dans les cafés du Caire où les fans s’étaient amassés samedi soir, comme sur les réseaux sociaux, la fureur a éclaté et les insultes ont fusé contre Sergio Ramos, qui a blessé la star égyptienne en le faisant lourdement tomber sur son épaule gauche.

Or, tous les espoirs des Egyptiens reposent sur lui pour la première Coupe du monde à laquelle les Pharaons participent depuis 28 ans. La blessure de l’attaquant, au début du match remporté par le Real Madrid (3-1), a donc constitué un véritable coup dur, voire un drame national.

Salah, 25 ans, a cependant fait preuve d’optimisme sur ses chances de rétablissement: « C’était une soirée très difficile, mais je suis un battant. Malgré les pronostics, je suis confiant sur le fait que je serai en Russie pour vous rendre tous fiers », a-t-il écrit sur son compte Twitter, où il compte plus de 5,8 millions d’abonnés. « Votre amour et votre soutien vont me donner la force dont j’ai besoin », a-t-il ajouté.

La presse égyptienne évoquait dimanche une entorse d’un ligament de l’épaule et estimait qu’il serait de retour d’ici trois semaines.

Sans lui, les chances de l’Egypte au Mondial sont « presque inexistantes » estime Karim Said, rédacteur en chef du site Yalla Kora, spécialisé dans le football. « L’attaque (de l’équipe) est basée essentiellement sur Salah », explique-t-il.

– Pétition contre « Ramos le chien » –

« Sale type », a crié sans s’arrêter un supporter déchaîné, au milieu d’autres insultes et noyé dans une foule de spectateurs sous le choc. Certains ont fondu en larmes en voyant leur héros national quitter la pelouse en pleurs.

Meilleur joueur d’Afrique et de Premier League, Mohamed Salah, dont l’image est omniprésente en Egypte, est devenu cette année une source de fierté en Egypte et dans le monde arabe.

Dimanche matin, le journal égyptien El-Watan s’en remettait à Dieu pour s’occuper du sort de Ramos, reprenant une formule qui s’est répandue sur les réseaux sociaux dans la nuit de samedi à dimanche.

« Ramos le Chien », « Animal », « On se vengera », « Saleté » et autres insultes plus violentes encore ont été relayées par des anonymes mais aussi des analystes sportifs ou encore le célèbre homme d’affaires Naguib Sawiris, qui manque rarement une occasion de tweeter.

Les comptes Facebook et Tweeter de Ramos ont été remplis d’invectives de supporters Egyptiens et du monde entier, en arabe, en anglais ou en espagnol.

Une pétition a même été lancée sur la plateforme change.org, demandant à la Fifa et l’UEFA de sanctionner Ramos pour avoir « intentionnellement blessé Mohamed Salah ». Elle avait recueilli plus de 80.000 signatures dimanche à la mi-journée.

– Sissi espère son retour –

« Avant tout, nous sommes des camarades », a relativisé Ramos sur son compte Twitter, regrettant que le football montre « parfois ses mauvais côtés ».

Malgré les larmes et les insultes de certains, le coeur des Egyptiens était néanmoins à l’optimisme, prenant cet incident avec philosophie en plein mois sacré du ramadan.

« Il participera à la Coupe du monde et tout se passera bien si Dieu le veut », s’est consolé Mahmoud Saad, un des nombreux fans de Salah – comme du Real de Madrid – qui ont assisté au match à travers les écrans des cafés cairotes.

Le président Abdel Fattah al-Sissi lui-même, a aussi espéré que Salah « retourne bientôt sur le terrain », dans un tweet dimanche matin.

Les autorités égyptiennes se veulent rassurantes, dans un pays où l’on craint que toute source de colère puisse déclencher des manifestations populaires.

« Mohamed Salah, si Dieu le veut, (sera) sur la liste finale de la sélection nationale pour la Coupe du monde qui sera annoncée le 4 juin », a pourtant rassuré sur Facebook Khaled Abdelaziz, le ministre égyptien de la Jeunesse et du Sport.

« Satisfaction dans la rue égyptienne après le diagnostic médical », tempère également le quotidien gouvernemental Al-Ahram. « Salah participe au Mondial », assure Al-Akhbar Al-Youm, un autre journal d’Etat.

L’Egypte débute la Coupe du monde le 15 juin face à l’Uruguay. Elle figure dans le groupe A du pays-hôte, la Russie, qui compte aussi l’Arabie saoudite.​

