Exploitation pétrolière dans les Virunga : les bailleurs de fonds interpellés

ass="western" lang="en-GB"> La société civile congolaise vient de l’argumentaire juridique du ministre des Hydrocarbures pour déclasser le parc afin de l’ouvrir à l’exploitation pétrolière. L’UE priée de conditionner son aide au respect du patrimoine de l’humanité.

Plusieurs dizaines d’ONG de la société civile ont lancé jeudi dernier en compagnie du Fonds mondial pour la nature (WWF) une campagne pour s’opposer à la proposition du Ministre des Hydrocarbures, Aimé Ngoi Mukena, de déclasser une partie des parcs nationaux de Virunga et de Salonga, afin d’y mener des explorations pétrolières.

Lors d’une conférence de presse, le représentant de la société civile environnementale au Conseil économique et social (CES), René Ngongo a estimé que « si l’on arrive à exploiter le pétrole dans ces sites, nous devons mettre une croix sur la conservation de la nature en RDC ». Les ONG ont mis en pièce l’argumentaire juridique du Ministre, invoqué pour justifier sa proposition « inacceptable et dangereuse », lui reprochant une « exploitation sélective » de l’arsenal juridique national et des conventions internationales ratifiées par Kinshasa dont l’Accord de Paris qui l’engage à promouvoir une économie verte, sobre en carbone.

Selon les ONG, la loi sur la protection de l’environnement qui interdit les activités extractives dans les aires protégées, stipule que « tout projet ou toute activité susceptible d’avoir un impact sur l’environnement est assujetti à une enquête publique préalable pour informer le public sur le projet, recueillir les informations sur la nature et l’étendue des droits que pourraient détenir des tiers sur la zone affectée par le projet« . Elles rappellent au comité interministériel qui doit encore se prononcer sur la proposition que celle-ci est contraire à une loi de 2014 sur la conservation de la nature interdisant l’activité pétrolière dans les aires protégées.

Ce déclassement menace la valeur sociale et économique des parcs, pourrait leur faire perdre leur statut de sites du patrimoine mondial et révèle le peu d’attention accordé à la conservation par les autorités, estiment les ONG qui rappellent qu’outre leur importance biologique, les aires protégées de la RDC procurent aux riverains, qui en tirent de nombreuses ressources pour leur subsistance (plantes médicinales, pêche, bois, etc.).

Les ONG s’étonnent en outre que les démarches envisagées par le Gouvernement en vue du déclassement du parce des Virunga soient entamées avant la finalisation de l’étude stratégique environnementale et sociale Elles redoutent que plus les oléoducs seront longs et les sites éloignés dans les deux parcs, plus l’entretien et la protection des équipements seront difficiles à assurer. Elles rappellent que dans un récent rapport le sénateur Flore Musendu a souligné l’opacité de l’utilisation des fonds liés au pétrole, le vide juridique entourant les sociétés pétrolières, ainsi que l’incapacité des autorités locales à tenir les compagnies redevables de leurs obligations.

Les ONG rappellent aussi que dans un avis daté de 2016, le CES avait recommandé la fermeté dans l’application des lois (…) pour empêcher que les aires protégées, ne succombent « à la convoitise incontrôlée d’intérêts financiers peu soucieux de la protection de l’environnement ». En conclusion, elles demandent à l’Etat de renoncer à son projet, aux sociétés pétrolières de respecter les normes internationales environnementales qui interdisent l’activité pétrolière dans les parcs et de dialoguer avec les riverains avant de lancer tout projet. Aux partenaires étrangers qui financent les parcs, dont l’UE, restés à ce jour amorphes face aux velléités du gouvernement d’exploiter le pétrole des parcs, les ONG demandent de conditionner leur aide en fonction du respect des engagements de la RDC à respecter le patrimoine de l’humanité.

