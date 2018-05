Ebola en RDC – Neuf décès confirmés par le ministère de la Santé

Le ministère congolais de la Santé confirme vendredi neuf décès dont la cause peut être attribuée avec certitude au virus Ebola. Au total, 22 personnes sont mortes à la suite de symptômes liés à Ebola, tels que la fièvre et les saignements. Dans le nord-ouest de la République démocratique du Congo (RDC), on évoque 52 cas dont 31 diagnostiqués avec certitude. Treize autres personnes présentent également les symptômes et il y aurait encore huit autres cas suspects.

L’épidémie d’Ebola qui touche le nord-ouest de la RDC est la neuvième en quarante ans dans le pays. Jusqu’à présent, le virus n’avait jamais atteint une ville. Cette fois-ci, des cas ont été recensés dans la ville de Mbandanka (1,2 million d’habitants). Le virus Ebola est très virulent et très contagieux. Lors de la dernière épidémie en Afrique en 2014, quelque 11.000 personnes sont mortes au Liberia, en Guinée et en Sierra Leone.​ Que pensez-vous de cet article? +1 0