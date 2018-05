Le président gambien au port d’Anvers pour un accord de coopération

Le port d’Anvers a reçu jeudi le président de Gambie, Adama Barrow, pour la signature d’un accord de coopération entre les autorités portuaires de Banjul (ouest de la Gambie) et deux filiales du port anversois: Port of Antwerp International (PAI) et le centre de formations APEC. Une formation pour dockers va voir le jour à Banjul. Le port d’Anvers est actif de longue date en Afrique de l’Ouest. Il y détient une part de marché de 50% dans les services que prestent les ports du nord-ouest de l’Europe. Anvers a par ailleurs repris temporairement la gestion du port de Cotonou au Bénin, le temps de moderniser l’infrastructure.

« Avec nos filiales APEC et PAI (consultance et investissements), nous mettons l'accent depuis longtemps sur la transmission et le partage de nos connaissances et expériences, et ce pour renforcer le réseau mondial de notre port », a indiqué l'échevin en charge du Port, Marc Van Peel (CD&V). « L'Afrique de l'Ouest est une region très importante pour nous et nous avons l'ambition d'encore nous renforcer là-bas. » Le responsable de l'autorité portuaire en Gambie, Abdoulie Tambedou, est également favorable à une coopération étroite. « Ce port (Anvers, NDLR), où la synergie entre les activités maritimes, logistiques et industrielles représente une plate-forme unique, constitue une source d'inspiration pour notre port à Banjul », a-t-il déclaré.