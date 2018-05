Le président de la Fédération de football ghanéenne accusé de corruption

Visé par une enquête pour corruption, Kwesi Nyantakyi, le président de la Fédération de football ghanéenne, a été arrêté mercredi. Une arrestation demandée par le président du Ghana lui-même, Nana Akufo-Addo.

Que pensez-vous de cet article?

0 0 Soyez la première personne à évaluer cet article.

« Le Département des enquêtes criminelles (CID) du Service de police du Ghana enquête sur M. Kwesi Nyantakyi, président de la Ghana Football Association (FA Ghana), pour des délits présumés, y compris de corruption », a déclaré la porte-parole de la police, Sheilla Kessie Abayie-Buckman.Selon les premières informations, Nyantakyi aurait utilisé frauduleusement le nom et le bureau du Président pour des affaires personnelles.Cette affaire résulte d’une investigation menée par un journaliste infiltré, Anas Aremeyaw Anas. Mais les résultats de son enquête n’ont pas été dévoilés au grand public et ont été envoyés au plus haut sommet de l’État.