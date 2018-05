RDC : Nouvelle charge américaine contre le régime Kabila

Une résolution rédigée par les sénateurs Cory Booker (démocrate du New Jersey) et Jeff Flake (républicain de l’Arizona) vient d’être approuvée à la commission des affaires étrangères du Sénat américain.

Le texte, déjà présenté en janvier, exhorte la RDC « à prendre des mesures concrètes pour assurer le transfert pacifique du pouvoir en organisant des élections libres et équitables avant la fin de l’année ».

« Le président de la RDC, Joseph Kabila, a refusé de respecter un accord négocié en 2016 pour organiser des élections en 2017, menant à une répression politique inacceptable avec les forces de sécurité agissant en toute impunité, aggravant ainsi une crise humanitaire déjà épouvantable », explique Cory Booker, présenté comme un des successeurs potentiels de Barack Obama à la tête des démocrates,

« La résolution appelle également le gouvernement de la RDC à permettre une enquête crédible et indépendante sur le meurtre de Zaida Catalan et de l’Américain Michael Sharp, deux enquêteurs des Nations Unies travaillant en RDC », martèle encore M. Booker qui démontre de la sorte que les Etats-Unis sne se contentent pas dans ce dossier des explications poussives données par Kinshasa.

Prêts pour des sanctions plus sévères

Et le sénateur du New Jersey va plus loin. « La décision du président Kabila de rester en fonction au-delà de son mandat constitutionnel a engendré des conditions humanitaires désastreuses et fait naître une crise politique prolongée. Plus de 4,5 millions de personnes ont été déplacées dans le pays et plus de 735.000 réfugiés ont fui vers les pays voisins. Cette résolution envoie un message clair au président Kabila, au gouvernement de la RDC et au peuple congolais. Elle dit clairement que les États-Unis surveillent de près ce qui se passe en RDC mais aussi que nous sommes prêts à relever de manière significative les sanctions contre tous ceux qui continuent d’entraver un processus électoral libre et équitable ».

Que pensez-vous de cet article?