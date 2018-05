Les pays voisins du Congo se protègent contre la propagation du virus Ebola

Neuf pays voisins de la République démocratique du Congo ont entamé des préparatifs pour détecter et éviter la propagation du virus Ebola, a indiqué mercredi à Genève la directrice régionale de l’OMS pour l’Afrique, Matshidiso Moeti. L’agence de l’ONU est particulièrement préoccupée par les risques qu’encourent le Congo-Brazzaville et la République centrafricaine, qui partagent une rivière avec une province congolaise touchée par le virus. L’OMS aide les pays voisins du Congo à créer des stocks d’équipements de protection, de thermomètres et de kits de tests de diagnostic rapide afin d’aider les autorités à détecter et traiter les infections. Jusqu’à présent, l’épidémie reste confinée au Congo.

Selon le ministère congolais de la Santé, 58 cas suspects ou confirmés d’Ebola ont été dénombrés. Le virus aurait causé la mort de 27 personnes.​ Que pensez-vous de cet article? 0 -1