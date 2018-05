Dakar 2019 – Parcours uniquement au Pérou en 2019, retour envisagé en Afrique en 2020

La 41e édition du Dakar se tiendra du 6 au 17 janvier 2019, sur un parcours en boucle de dix étapes tracé en intégralité au Pérou, a indiqué vendredi Etienne Lavigne, le patron du rallye-raid, qui envisage par ailleurs un retour en Afrique en 2020.

En raison du retrait ces derniers jours du Chili et de la Bolivie, l’épreuve, créée en 1978, se déroulera pour la première fois dans un seul pays avec départ et arrivée à Lima.

Face aux difficultés rencontrées en Amérique du Sud, Amaury Sport Organisation, qui gère le Rallye Dakar, « a des contacts à très haut niveau » avec plusieurs nations africaines, dont l’Algérie, la Namibie et l’Angola, pour éventuellement revenir sur le continent qui a fait sa gloire, révèle Etienne Lavigne.

« On va retaper à la porte des pays qui ont accueilli le Dakar ces dix dernières années pour l’édition 2020 et si malheureusement il se confirmait qu’on retrouvait les mêmes contraintes d’austérité, il faudrait trouver d’autres scénarios ailleurs et on a déjà des pistes ouvertes », affirme le directeur du Dakar.

L’édition 2018, partie de Lima, avait traversé la Bolivie avant de s’achever à Cordoba, en Argentine.

Déjà confronté au retrait de Peugeot Sport sur le plan sportif, ASO s’attend à une probable baisse du nombre de concurrents pour la prochaine édition, notamment ceux issus du fort contingent argentin.

Et les politiques d’austérité qui touchent notamment l’Argentine et le Chili l’incitent à regarder ailleurs, dans l’éventualité d’un nouveau départ.

« Si on ne pouvait plus l’amarrer en Amérique du Sud, il faudrait trouver des pays qui puissent avoir des géographies permettant d’imaginer dix ou douze jours de compétition », indique Etienne Lavigne.

« Cela peut se trouver ailleurs à condition d’avoir un peu de temps pour l’anticiper », souligne-t-il.

Le Dakar avait été contraint de quitter l’Afrique pour des raisons sécuritaires, ayant provoqué l’annulation de l’édition 2008, et de se relocaliser en Amérique du Sud à partir de celle de 2009.

Sur les 40 éditions du rallye raid, 30 se sont disputées en Afrique.​

