Koffi Olomide, « Luyindama est un star chez nous »

Christian Luyindama a séduit en défense centrale, mais aussi micro en main. Le défenseur congolais du Standard anime régulièrement les deuxièmes parties de soirée en bord de Meuse en reprenant le titre « Ya ba boss ».

L’auteur de ce tube s’appelle Koffi Olomide. Une vraie star au sud du globe qui connaît également très bien la Belgique. “J’ai longtemps habité à Uccle, Etterbeek et Koekelberg », nous dit-il, pas vraiment au courant que sa chanson était si souvent reprise à Liège. « On ne m’en avait jamais parlé, mais cela ne me pose aucun problème. Ma musique appartient à tout le monde et très honnêtement, cela ne m’étonne pas que les gens l’apprécient. Il suffit d’être un peu mélomane pour reconnaître que c’est un bon titre. C’est l’un de mes plus gros tubes. »

Ce titre est avant tout dédié aux patrons de grandes entreprises. Les boss, comme le chanteur les appelle. « Les employés peuvent tout le temps s’exprimer mais on ne donne jamais la parole aux patrons. Ils n’organisent jamais de manifestation, eux. Je ne dis pas que je les défends mais cette chanson est un clin d’œil. »

En Afrique, les reprises de Christian Luyindama sont souvent visionnées. « Ah oui ? Moi, je ne me suis jamais tombé dessus. Je connais le joueur par contre, c’est une star chez nous, au Congo », poursuit-il. « Ce phénomène, c’est quelque chose de magnifique. Cela me fait du bien d’entendre ce que vous racontez. C’est pour cela que je fais de la musique depuis tant d’années. Maintenant, ce n’est pas pour autant que je vais venir voir un match à Liège. Si je viens en Belgique, ce sera pour voir vos magnifiques villes, vos jolies filles et peut-être alors voir un match de foot. Mais, à la base, je suis plus un fan de Barcelone et de Lionel Messi.”

