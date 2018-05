RDC: deux touristes britanniques enlevés près du parc des Virunga

L’embuscade, selon les informations de La Libre Afrique.be, serait survenue sur la route entre Kibati (point de départ pour le volcan Nyiragongo) et Kibumba, où se tient un grand marché.

A Londres, le Foreign Office a annoncé que les personnes enlevées étaient deux Britanniques – apparemment un homme et une femme – et leur chauffeur congolais. Il s’agirait de touristes qui semblaient se diriger vers le parc des Virunga. Selon le site du Daily Mirror, une rançon de 200 000 dollars serait réclamée.

L’industrie du rapt

Le Nord-Kivu est le théâtre, en particulier depuis la fin 2016, d’un nombre grandissant d’enlèvements, frappant des familles congolaises même modestes. Lorsque celles-ci ne peuvent trouver l’argent réclamé pour la rançon, les bandits s’en prennent à la victime sans pitié, allant jusqu’à la tuer, y compris lorsqu’il s’agit d’enfants. Parfois les bandits acceptent de négocier le montant de la rançon.

Pour la majorité des Nord-Kivutiens, c’est la crise économique qui est à la base de ce phénomène. “Le Nord-Kivu souffre en effet considérablement de la diminution de l’argent en circulation depuis les restrictions imposées par les Occidentaux à la vente des minerais de la région sous prétexte d’empêcher le financement des groupes armés”, a indiqué à La Libre Afrique.be un membre de la société civile de Goma.

“Ces groupes armés existaient avant l’exploitation des minerais. En revanche, depuis l’imposition de ces restrictions, on ne voit plus de progrès matériels dans les localités de la région – Walikale, Masisi, Rubaya, Minova, Nyabibwe, Numbi, Kalungu – comme auparavant. Les jeunes ne peuvent plus vendre le minerais et n’ont plus d’autre ressource que de se joindre à un groupe armé. Avant, un kilo de coltan se vendait 135 à 150 dollars, aujourd’hui 20 à 30 seulement parce qu’il est “sale” et qu’il faut passer par les pays voisins pour le vendre”.

L’Eglise souvent visée

En mars dernier, Human Rights Watch et le Groupe d’étude sur le Congo (lié à l’Université de New York) indiquaient que la moitié des enlèvements perpétrés au Nord-Kivu donnaient lieu à des demandes de rançon et que la majorité des rapts avaient lieu dans le parc des Virunga.

Plusieurs prêtres ont été victimes d’enlèvements ces derniers mois. Certains de ces rapts sont liés à des conflits particuliers, d’autres s’expliquent par le fait que l’Eglise est une des rares institutions à encore fonctionner au Congo et qu’au regard de la pauvreté commune, elle fait figure de riche.

