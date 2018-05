RDC: 14 arrestations après des manifestations d’étudiants contre la vie chère

Quatorze personnes ont été arrêtées jeudi en marge de manifestations d’étudiants contre la hausse des prix du pain et des transports en commun à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, a indiqué la police. Des agitations ont été enregistrées dans la matinée sur les campus de trois universités, « où les étudiants ont tenté de descendre sur la chaussée pour exprimer leur désapprobation » au sujet de l’augmentation des prix des transports en commun, a écrit dans un communiqué le colonel Pierrot Mwanamputu, porte-parole de la police congolaise.

« Huit présumés étudiants » et « six fauteurs de troubles » ont été arrêtés, poursuit le communiqué. Le calme est revenu sur les trois campus. Il y a quelques jours, un appel anonyme largement relayé sur les réseaux sociaux avait invité les étudiants congolais à « se mobiliser et à marcher afin que le gouvernement revoie à la baisse le prix du transport et autres ».

Le prix des transports en commun a augmenté la semaine dernière pour la première fois depuis six ans à Kinshasa.

Le prix de la course de taxi et des autobus publics est passé de 500 à 700 francs congolais (0,30 à 0,43 dollar), ont constaté vendredi des journalistes de l’AFP.

Quelques jours auparavant, le prix du carburant à la pompe avait également été revu à la hausse, il oscille entre 1.800 et 1.900 francs congolais (1,12 et 1,18 dollars).

Fin mars, le prix de la baguette de pain avait connu une augmentation de 80% pendant quelques jours avant de retomber – mais le pain a perdu entre-temps du volume.

