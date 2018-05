RDC : Et si les élections étaient reportées à cause de la guerre civile ?

Le nouveau dossier à charge de Moïse Katumbi à peine dévoilé et pas encore démontré, les chantres de la Kabilie évoquent déjà ni plus ni moins que la guerre civile en RDC et le report des élections.

C'est du moins la thèse développée par Jean-Marie Kassamba, le patron de Télé 50. Une thèse qui, dans la bouche d'un proche du pouvoir, peut susciter autant d'interrogations que d'inquiétudes. De quoi verser de l'eau au moulin de ceux qui prévoient le scénario d'un régime capable d'embraser le pays – ou du moins une partie du pays – pour conserver son pouvoir. https://afrique.lalibre.be/app/uploads/2018/05/kassamb.mp4