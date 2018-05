Dossier BGFI : Kabila, Selemani et financement du terrorisme

Depuis plus d’un an, la filiale congolaise de la banque gabonaise BGFI est prise dans un tourbillon d’affaires, toutes plus douteuses les unes que les autres.

Au centre de ces dossiers, deux hommes. D’un côté, le patron de cette filiale congolaise Francis Selemani, qualifié par les uns « d’ami d’enfance de Kabila, du temps où ils étaient tous les deux en Tanzanie », par d’autre de demi-frère du président congolais hors mandat. De l’autre, Jean-Jacques Lumumba, ancien cadre de cette banque. Un jeune trentenaire, petit-neveu de Patrice Lumumba, présenté par ses anciens collègues et ses proches de Kinshasa, comme un homme discret, travailleur, intègre, « ayant conscience qu’il porte un nom qui lui interdit de ne pas être attentif aux souffrabces du peuple congolais ». Fin 2016, le jeune homme quitte son poste et la RDC, il accuse son ancien employeur d’avoir couvert le détournement de dizaines de millions de dollars venant de plusieurs institutions d’Etat. Il évoque notamment la Ceni (Commission électorale nationale indépendante). Depuis quelques semaines, même la Banque centrale (BCC) est épinglée. « Vous remarquerez que la BCC n’a pas démenti ce versement de 7,5 millions », explique aujourd’hui Jean-Jacques Lumumba. Selon les infos publiées par le magazine Jeune Afrique, le 16 mai 2016, La BCC a effectué un virement de 7,5 millions de dollars sur un compte de la BGFI au nom de Sud Oil Immo. Le libellé de la transaction précise que le donneur d’ordre est la banque centrale elle-même, ce qui suggère que cet argent provient de ses fonds propres.

Pour étayer ses dires, l’homme n’est pas parti les mains vides. Il a emporté de nombreux documents qui démontrent la gestion très particulière de la filiale congolaise de la BGFI. Depuis ce week-end, on a appris que la banque s’était réorganisée. Le patron de la filiale, M. Selemani a abandonné son poste, officiellement pour devenir directeur du développement du holding. Une promotion a en croire les responsables de la BGFI. Selemani aurait terminé deux mandats à la tête de l’institution à Kinshasa et ce transfert ne serait donc que logique dans le cadre d’un plan de carrière traditionnel.

Financement du terrorisme

Mais ce départ fait aussi suite à de nouvelles accusations contre BGFI-RDC. Des accusations portées par The Sentry, une ONG américaine notamment fondée par l’acteur George Clooney.

Une seconde charge de cette ONG contre la banque qui, selon ses rapports, servirait aussi au financement du terrorisme. Ce sont ici les liens entre la banque et des hommes d’affaires libanais actifs en RDC qui sont épinglés. L’ONG en appelle à l’Union européenne et aux Etats-Unis à prendre des sanctions contre la banque et ses responsables.

D’autres mouvements ont eu lieu depuis une semaine, selon des proches du dossier qui évoquent la dissolution des parts que détenait Gloria Mteyu, autre membre de la famille Kabila. « Officiellement, les 40% des parts que détenaient le clan Kabila seraient dilués entre plusieurs investisseurs congolais ou étrangers », poursuit notre interlocuteur très dubitatif.

« Sauve qui peut »

Le financement du terrorisme et plus particulièrement encore du Hezbollah, étroitement lié à l’Iran, ne peut laisser indifférent Washington. « Il y a des enquêtes en cours aux Etats-Unis », confirme un ancien diplomate américain. « Le Trésor et la justice étudient ce dossier. »

Jean-Jacques Lumumba, lui, préfère jouer la prudence. « Je sais que c’est un dossier sensible, que la banque n’est pas innocente. Mais je sais aussi que le groupe avait interdit formellement toute transaction avec certaines sociétés liées au milieu libanais des affaires au Congo, comme le groupe Congo Futur. Il y a des écrits qui attestent ce que je vous dis », confie-t-il depuis Paris.

D’autres de ses collègues banquiers ont moins de scrupule. « Le Gabon a laissé faire parce qu’il était en face de quelqu’un qui a beaucoup de pouvoir. Maintenant que ça craque de toutes parts, le grand patron de la BGFI, M. Oyima est obligé de sortir du bois. C’est la vie de son groupe qui peut être en danger. Il faut écarter Selemani mais ça ne peut pas apparaître comme une sanction, il a donc fallu organsier en toute hâte ce transfert au Gabon. Le fait que le clan Kabila ait accepté ce mouvement démontre bien qu’ils ont pris conscience de la gravité de ce qui plane au-dessus de leur tête. C’est un peu du sauf qui peut. »

« Selemani faisait ce qu’il voulait »

Par contre, Jean-Jacques Lumumba, le lanceur d’alerte, est beaucoup plus prolixe lorsqu’il s’agit de parler de son ancien patron Selemani et de ses méthodes. « Je ne mène pas une lutte contre un homme. Mon combat est une lutte de valeurs, une lutte pour un Congo meilleur », tient-il à mettre au point en préambule de sa description du « système Selemani ». « C’est très simple, il faisait ce qu’il voulait. Il a berné toute la stucture du groupe. En interne, il ne cachait pas qu’il n’aimait pas les Gabonais. Il a même fait chasser plusieurs délégations gabonaises. Il était directeur général de la BGFI en RDC, c’est lui qui avait et qui ne respectait pas la délégation de pouvoirs de la holding en matière de crédit. »

Mafia tanzanienne et menaces de l’ANR

Autre élément soulevé par Jean-Jacques Lumumba et d’autres acteurs du monde financier congolais : le rôle joué par plusieurs ressortissants tanzaniens. « Des copains venus des rues sombres de Dar es-Salam », explique l’un d’eux. « Ils sont venus avec des pantalons troués, sans un sou et grâce au fait que leur copain est arrivé au pouvoir, ils se sont fait des millions sur le dos du peuple congolais. »

« Selemani, son épouse, David Ezekiel, le patron de Sud Oil, et d’autres sont tous Tanzaniens. Se sont tous des amis ou des membres de la famille de Joseph Kabila qui se servent allègrement dans les caisses de l’Etat », explique Jean-Jacques Lumumba qui, depuis quelques semaines, comme d’autres opposants ou critiques au régime Kabila, ont été priés par les services de renseignements occidentaux de se tenir sur leurs gardes, de modifier leurs habitudes. « On sait que des agents de l’ANR sont arrivés sur le sol européen et qu’ils ont recruté des hommes de main notamment dans le milieu albanais », explique une des personnes mises en garde en Belgique. « On nous a même donné des noms de personnes venant de l’est de l’Europe. »

