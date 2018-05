Lancement d’une grande campagne de vaccination contre le choléra en Afrique et au Yémen

La plus importante campagne de vaccination contre le choléra jamais lancée au monde est actuellement menée en Afrique, visant plus de deux millions de personnes, ont annoncé lundi l’ONU et l’Alliance mondiale pour les vaccins et la vaccination (Gavi). Dans le même temps, la première campagne de vaccination orale contre le choléra a été lancée dimanche au Yémen en guerre où plus de 2.200 personnes sont mortes de cette maladie l’an dernier, a indiqué lundi l’Organisation mondiale de la santé (OMS). « C’est une riposte d’une ampleur sans précédent à la vague d’épidémies de choléra qui traverse l’Afrique », a déclaré dans un communiqué le Dr Seth Berkley, directeur de Gavi, une organisation basée à Genève chargée de la fourniture de vaccins dans les pays à faible revenu.

De nombreux pays sont actuellement confrontés à des épidémies de choléra en Afrique: au moins 12 régions ou pays d’Afrique subsaharienne font ainsi état d’une transmission active de la maladie, selon Gavi et l’Organisation mondiale de la santé (OMS). La grande campagne de vaccination qui est en cours et qui doit s’achever à la mi-juin vise cinq pays: Zambie, Ouganda, Malawi, Soudan du Sud et Nigeria. Le vaccin oral contre le choléra s’administre en deux doses. La première protège pendant six mois, la seconde trois à cinq ans. Dans le même temps, une première campagne de vaccination orale contre le choléra a été lancée dimanche au Yémen en guerre où plus de 2.200 personnes sont mortes de cette maladie l’an dernier, a indiqué de son côté lundi l’Organisation mondiale de la santé (OMS). La phase initiale de cette campagne préventive de vaccination vise plus de 350.000 personnes dans quatre districts de la grande ville d’Aden, dans le sud du Yémen, a précisé la branche yéménite de l’OMS dans un tweet. Que pensez-vous de cet article? +1 0