RDC: une ONG américaine appelle à des sanctions contre la BGFI

Par MFC.

Le lanceur d’alerte américain « The Sentry », créé par l’ONG Enough Project de George Clooney et John Prendergast et destiné à dénoncer « ceux qui financent et profitent des pires conflits en Afrique », a lancé jeudi 4 mai de nouvelles accusations contre la banque BGFI en République démocratique du Congo (RDC), liée à la famille Kabila. Selon « The Sentry », la banque aurait, en connaissance de cause, continué à abriter des comptes en banque de la société Congo Futur, visée par des sanctions américaines pour ses liens avec le Hezbollah, considéré comme un groupe terroriste par Washington.