Le Français Sébastien Migné succède à Paul Put à la tête du Kenya

Le Français Sébastien Migné, ancien entraîneur du Congo, a été désigné comme nouveau sélectionneur du Kenya, a indiqué la fédération jeudi. Il remplace Paul Put, qui avait laissé le poste vacant en février. Le Belge est devenu sélectionneur de la Guinée en mars dernier. « C’est un nouveau défi pour moi. C’est un nouveau pays, mais je suis prêt, dès dimanche prochain, à observer les joueurs locaux et à commencer de travailler », a déclaré le technicien français de 45 ans.

Ce dernier, qui a signé pour un contrat de 3 ans, aura pour mission de qualifier le Kenya à la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2019 au Cameroun. Les Kenyans n’ont plus évoluer dans cette compétition depuis 2004. Le Kenya a perdu son premier match des éliminatoires face au Sierra Leone (2-1), dans une poule qui comporte aussi le Ghana et l’Éthiopie.

La Guinée de Paul Put a, elle, bien démarré la compétition avec une victoire 2-3 sur la Côte d’Ivoire et rencontrera en septembre la République centrafricaine.

