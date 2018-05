RDC : Les catholiques mettent fin à leur trève

Les membres du Comité laïc de coordination (CLC) étaient réunis ces 30 avril et 1er mai à Kinshasa pour faire le point sur l’évolution de la situation politique en RDC.

Leur constat est sans appel. Cinquante-trois jours après avoir décrété une trève après la troisième marche pacifique du 25 février, une fois de plus réprimée dans le sang par le pouvoir du président hors mandat Joseph Kabila, les membres du CLC, tout en rendant hommage aux millions de Congolais qui se sont mobilisés pour la démocratie, aux victimes qui sont tombés sous les balles de la répression, à la communauté internationale et aux Etats de la région pour leur soutien au processus électoral, ont examiné l’évolution des préparatifs pour permettre la tenue d’élections libres, transparentes et démocratiques en RDC.

Et cette évolution ne manque pas d’inquiéter les membres du CLC qui constatent la mauvaise volonté du pouvoir en place, l’absence de mise en oeuvre des mesures de décrispation, le jeu trouble de la Ceni ou encore la confiscation de la cour constitutionnelle par le pouvoir kabiliste.

Deux scénarios inacceptables

Forts de ces constats, les responsables du CLC paraissent désormais convaincus que les élections à venir, mises en place avec la machine à voter, ne peut déboucher que sur deux scénarios.

Le premier envisage un report du passage par les urnes le 23 décembre, mesure inenvisageable pour les Congolais qui ont cette fois érigé le 23 décembre en ligne rouge qui ne peut en aucun cas être dépassé « quelles que soient les circonstances ».

Le second imagine des élections organisées sans la mise en oeuvre des mesures de décrispation, sans garantie de transparence et de crédibilité et avec une cour constitutionnelle aux ordres du pouvoir en place.

Inacceptable pour le CLC qui tente encore d’interpeller et de sensibiliser Joseph Kabila : « Il n’est pas encore trop tard pour changer le cours de l’histoire », écrivent les membres du CLC. « Car nous n’accepterons jamais cette situation et nous ne baisserons pas les bras ».

Fin de la trève

Le CLC annonce donc qu’il met fin à la trève qu’il avait décrétée pour donner « le temps nécessaire à tous les acteurs de la crise politique en RDC de trouver une solution acceptable. A la date d’aujourd’hui, 1er mai 2018, annonçons le démarrage des préparatifs de nos actions pacifiques d’envergure, de protestation et de revendication, sur l’ensemble du territoire national. »

Et d’ajouter : Nous « demandons au peuple congolais de se mobiliser, dans l’unité, à travers toutes les provinces : villes, villages, quartiers, avenues et rues. Demeurons ensemble, prêts à affronter le pire pour arracher le meilleur, à savoir, le respect de notre dignité, la conquête de notre liberté confisquée et la protection, la préservation et la promotion de notre patrimoine commun : la République Démocratique du Congo. »

DECLARATION DES PARTICIPANTS ET MEMBRES DU COMITE LAIC DE COORDINATION EN CONGRES

