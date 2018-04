Guinée-Conakry: le fils de Sékou Touré inculpé de travail forcé aux Etats-Unis

Par MFC.

Mohamed Touré, l’un des deux enfants du premier président de Guinée-Conakry, Sékou Touré (1958-1984), a été inculpé, avec son épouse, de travail forcé de mineure par la justice du Texas, où ils vivent. Le couple a retenu contre son gré, durant 16 ans, une jeune Guinéenne qu’il forçait à travailler.

Après la mort du dictateur Sékou Touré, en 1984, son fils Mohamed aurait été emprisonné, comme d’autres membres de la famille, puis aurait vécu en exil au Maroc et en Côte-d’Ivoire, avant de s’établir au Texas avec son épouse et leurs cinq enfants.

Selon la plainte, de 13 pages, en l’an 2000 les Touré auraient fait venir de Guinée une fillette qui a grandi chez eux privée d’école et de salaire et contrainte de faire le ménage, tondre la pelouse, faire des travaux de peinture et s’occuper des enfants. Ses papiers lui auraient été confisqués par le couple, qui n’aurait pas renouvelé son visa lorsqu’il a expiré. Elle n’avait pas de pièce à elle et dormait par terre dans une des chambres d’enfants. Elle se levait avant la famille le matin, pour préparer les petit-déjeûiner, et travaillait jusqu’au soir. Elle s’est plainte de mauvais traitements, en particulier de la part de Mme Touré.

Cela a duré jusqu’en 2016, quand la victime a pu s’évader, avec l’aide d’anciens voisins.

Le couple risque 20 ans de prison

Un avocat engagé par les Touré a nié toutes les allégations, dans un courriel au Washington Post, affirmant que le fillette était traitée comme un membre de la famille, partageant les tâches et les plaisirs. L’avocat a dit enquêter sur les raisons pour lesquelles la fillette n’était pas inscrite à l’école.

Selon La Voix de l’Amérique, les enquêteurs ne sont pas parvenus à déterminer la source des revenus de Mohamed Touré ou son épouse depuis leur arrivée aux Etats-Unis. Le couple vivrait d' »importants dépôts à l’étranger », selon la plainte.

Mr et Mme Touré risquent 20 ans de prison.

