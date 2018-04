RDC: d’ex-Kamwina Nsapu promus dans la milice du gouverneur

D’anciens miliciens membres de la rébellion Kamwina Nsapu, qui a ensanglanté le Grand Kasaï (centre de la République démocratique du Congo) entre 2016 et 2017, ont été promus à des postes officiels selon une décision décriée mardi par les militants de droits de l’homme.

Kanku Nkata, ancien bras droit du chef de la milice Jean-Pierre Pandi, a été nommé à la tête de « la garde civile » du gouverneur du Kasaï central, selon une série d’arrêtés pris par le gouverneur, Denis Kambayi.

La région du Kasaï, riche en diamant, s’est embrasée en septembre 2016, un mois après la mort d’un chef traditionnel, le Kmwina Nsapu, opposé au président Joseph Kabila, Jean-Pierre Pandi, tué lors d’une opération militaire. A sa mort, Kanku Nkata avait pris la tête de l’insurrection jusqu’au mois de mars 2017, avant de déposer les armes et remettre ses hommes aux autorités (quelques uns ont intégré la police nationale congolaise, PNC).

Deux autres chefs de la milice sont également promus. Guelord Tshimanga, « général » autoproclamé de la milice Kamwina Nsapu, et Jean-Pierre Kasonga, qui fut le coordonnateur national de la milice, ont été nommés « membres de la garde civile » du gouverneur. Accusé d’avoir ordonné à ses hommes de tirer sur le cortège du précédent gouverneur en mars 2017, Tshimanga avait été arrêté et incarcéré sept mois à la prison de Kananga, chef-lieu du Kasaï-central.

Le gouverneur Kambayi a motivé son choix par « le souci de donner de l’emploi à la jeunesse et la détourner de mauvaises intentions ».

Prime à l’impunité

« Ce que le gouverneur a fait est une prime à l’impunité et ça risque de donner des idées à d’autres chefs de milice de penser que prendre les armes ouvre les portes du pouvoir », a déclaré Arthur Padingani, de l’ONG Action congolaise pour la défense des droits de l’homme.

En un an, les affrontements entre Kamwina Nsapu et forces de sécurité ont fait plus de 3.000 morts, dont deux experts de l’ONU, ainsi que 1,4 million de déplacés, deux récoltes ravagées, 1,2 million d’enfants atteints de malnutrition chronique. Malgré l’annonce officielle de la fin du conflit, les problèmes d’insécurité sont encore rapportés surtout à Kananga. Les autorités soupçonnent les milices Kamwina Nsapu de tenter de se réorganiser autour d’un chef auto-proclamé, Nsabanga, responsable présumé de plusieurs attaques ces derniers mois

Que pensez-vous de cet article?