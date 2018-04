Human Rights Watch (HRW) craint une « crise humanitaire imminente » dans le nord du Sinaï, où l’armée égyptienne mène une vaste opération contre le groupe Etat islamique (EI), a indiqué l’ONG lundi. Lancée le 9 février, l’opération « Sinaï 2018 » a conduit « jusqu’à 420.000 habitants de quatre villes du nord-est dans un besoin urgent d’aide humanitaire », a estimé HRW dans un communiqué.

« Sinaï 2018″ s’est accompagnée d' »une diminution marquée des réserves de nourriture, de médicaments, de gaz de cuisson et d’autres biens commerciaux essentiels », déplore l’ONG américaine, qui se fonde sur des témoignages de journalistes locaux et de résidents, des articles de presse et des images d’amateurs.

HRW évoque également des restrictions dans la vente ou l’utilisation d’essence, les services de télécommunication voire l’accès à l’eau et l’électricité dans certaines zones.

« Une opération antiterroriste qui met en péril la circulation des biens essentiels à des centaines de milliers de civils est illégale et ne saurait endiguer la violence », a estimé Sarah Leah Whitson, directrice de HRW pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord.​

Que pensez-vous de cet article?