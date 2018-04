RDC : La grogne enfle encore chez les députés de la MP

Plus une semaine ne se passe sans que les députés de la majorité présidentielle affichent leur grogne. Au centre de la colère de ces deux dernières semaines, la motion de censure contre le ministre de la défense Atama et l’argent qu ia circulé dans ce dossier et qui n’est pas arrivé là où il était attendu… Sans être perdu pour tout le monde !

On sait que la Kabilie ne voulait pas entendre parler de cette motion et qu’elle n’a pas hésité à mettre les moyens pour « convaincre les députés ».