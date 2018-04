Antoine Gizenga en soins à Bruxelles

Les rumeurs les plus alarmistes circulent depuis ce vendredi sur le leader historique du Palu (Parti lumumbiste unifié). Certains sites ont même annoncé sa mort vendredi en fin de journée.

Le vieux leader, 92 ans depuis le mois d’octobre dernier, avait été aperçu pour la dernière fois le vendredi 13 avril à l’aéroport de Ndjili où l’attendait un vol privé.

La Libre Afrique a appris qu’Antine Gizenga est en soins dans une clinique universitaire bruxelloise depuis un semaine. « Son état est sérieux », concède un témoin qui ajoute : « C’est un homme robuste. Cela fait des années que l’on annoce régulièrement sa mort et il est toujours là ».

Des témoins de ses derrniers jours à Kinshasa parlent d’un homme « terriblement fatigué… au bout du rouleau. On est même surpris qu’il ait pu voyager jusque Bruxelles. »

A 92 ans, Gizenga et son parti tenaient toujours un rôle important sur la scène politique congolaise. Premier ministre de Joseph Kabila du 30 décembre 2006 au 10 octobre 2008, Gizenga avait un temps été évoqué comme une piste envisagée pour être le dauphin de Joseph Kabila à prochaine présidentielle. Un accord existe entre le Palu et le PPRD depuis la dernière élection de 2011. A cette date, le Palu avait accepté de porter la candidature de Kabila à la magistrature suprême à condition que celui-ci lui renvoit l’ascenseur en 2016. On sait ce qu’il en est advenu. Les élections n’ont toujours pas eu lieu, elles sont convoquées par le calendrier de la Ceni pour le 23 décembre prochain. Certains avaient imaginé un scénario dans lequel Gizenga serait devenu le candidat à la présidentielle de la MP, tandis que Joseph Kabila serait devenu président du Sénat. Un poste qui lui garantissait de rempiler à la tête de l’Etat en cas de décès de Gizenga. Un scénario qui, selon divers témoins, avait pris du plomb dans l’aile lorsque Kabila avait découvert tout récemment l’état de santé plus que chancelant de Gizenga.

« Son état est sérieux. C’est un Monsieur de 92 ans », se contente de répéter ce proche qui est à Bruxelles.

