Le secteur du cacao miné par la pauvreté, le travail infantile et la déforestation

Malgré ses efforts, le secteur du cacao peine à devenir durable et reste miné par la pauvreté, le travail des enfants et la déforestation, particulièrement en Afrique de l’Ouest. « Cette situation s’est aggravée à la suite d’une surproduction inattendue et la chute du prix du cacao sur le marché mondial l’an dernier », selon le baromètre du cacao 2018, établi tous les deux ans par un consortium international d’ONG et d’associations de la société civile. Ces dernières années, la production excessive de cacao, au détriment des forêts indigènes, a conduit à une baisse drastique du prix du marché mondial du cacao entre septembre 2016 et février 2017. En quelques mois, les petits producteurs de Côte d’Ivoire – le plus grand producteur de l’or brun à l’échelle mondiale – ont vu leur revenu diminuer de 36%.

« Déjà confrontés à la pauvreté, les agriculteurs, dont la culture de cacao est bien souvent la seule source de revenu, subissent de plein fouet les risques d'un prix volatile », déplore le consortium, qui compte notamment Oxfam et la FGTB Horval parmi ses membres. Face à cette instabilité, les producteurs ont peu d'influence. Leur capacité d'organisation reste faible, voire sans effet face aux intermédiaires, multinationales et marchés financiers qui déterminent les prix. « Il manque un effort coordonné de la part de l'industrie ou des autorités pour alléger ne fût-ce qu'une partie de ce fardeau », affirme le consortium. La pauvreté structurelle qui frappe le secteur favorise par ailleurs le recours au travail infantile. Rien qu'en Côte d'Ivoire et au Ghana, qui représentent à eux seuls environ 60% des parts du marché mondial de la production de cacao, 2,1 millions d'enfants sont mis à contribution dans les champs de cacaoyers. Autres préoccupations majeures: le peu de considération pour les zones à valeurs écologiques protégées et la disparition des forêts indigènes, sacrifiées sur l'autel du cacao bon marché. « Lorsque les cacaoyers ne sont plus assez productifs, des pans entiers de forêts tropicales sont rasés pour en planter de nouveaux. L'augmentation de la consommation de chococlat au cours des dernières décennies a provoqué une déforestation massive. En Afrique de l'Ouest, 90% des forêts indigènes ont disparu, avec des conséquences désastreuses pour la biodiversité », commente Bart Van Besien, d'Oxfam-Solidarité. Selon le consortium, les solutions proposées à ce jour, axées le plus souvent sur l'amélioration des techniques de production par la technologie, n'ont pas été à la hauteur. « Les causes des différentes problématiques résident dans les rapports de force existant avec le pouvoir et l'économie: la manière dont le marché fixe le prix des fèves, le défaut de représentation des agriculteurs, la concentration aux mains des multinationales et le manque de transparence des entreprises et gouvernements », estime-t-il, appelant « autorités et entreprises à reconnaître l'urgence et opérer un changement radical ». La publication du baromètre du cacao 2018 intervient à quelques jours de la quatrième conférence mondiale du cacao, qui se déroulera à Berlin du 22 au 24 avril. Quelque 1.500 acteurs de la filière doivent y aborder les grands défis du secteur.​