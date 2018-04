Décès brutal de l’ambassadeur ivoirien auprès de l’ONU

L’ambassadeur de Côte d’Ivoire auprès de l’ONU, Bernard Tanoh-Boutchoue, membre non permanent du Conseil de sécurité, est décédé brutalement mercredi dans un hôpital de New York à l’âge de 67 ans, a-t-on appris de sources diplomatiques. Muté de Russie à New York en décembre, Bernard Tanoh-Boutchoue, était très marqué psychologiquement depuis fin mars après un rappel pour consultations par son gouvernement, selon une source proche du diplomate.

A l’époque, suivant les directives de sa capitale, il s’était abstenu lors d’un vote sur la Syrie, provoquant l’ire d’autres membres du Conseil de sécurité. De retour à New York, son état s’était dégradé et il était hospitalisé depuis peu, a-t-on précisé de même source. D’une grande courtoisie et d’une grande élégance, tranchant avec les tenues vestimentaires de ses homologues masculins en portant toujours un noeud papillon, Bernard Tanoh-Boutchoue était spécialiste de l’ex-Union soviétique. A Moscou depuis 2016, il avait aussi la charge de l’Arménie, du Kirghizistan, du Kazakhstan et du Tadjikistan. Il avait aussi été en poste en Egypte. Né le 17 juillet 1950, il était marié et avait trois enfants. Le Conseil de sécurité a prévu d’observer jeudi une minute de silence à sa mémoire. Que pensez-vous de cet article? 0 0 Soyez la première personne à évaluer cet article.