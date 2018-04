RDC: Félix Tshisekedi nie négocier un poste de Premier ministre

Par MFC.

Alors que la rumeur en court une nouvelle fois depuis la semaine dernière, le président du parti d’opposition UDPS, Felix Tshisekedi, a publié mardi un communiqué officiel pour nier toute négociation avec le pouvoir en place pour un poste de Premier ministre.

« Ces rumeurs sont fausses », affirme d’emblée Félix Tshisekedi. Et de « dénoncer »cette « campagne diffamatoire » qu’il attribue aux forces kabilistes et aux « complexés politiques ».

L’UDPS et son président « ne sont ni demandeurs ni preneurs d’une quelconque offre politique de ce genre » et sont attachés aux aspirations des Congolais à « une alternance démocratique » après des « élections crédibles et transparentes ». Ce qui passe par l’application de l’Accord de la Saint-Sylvestre 2016, qui autorisait le président hors mandat Joseph Kabila à demeurer en place jusqu’à décembre 2017 en échange d’une préparation partagée des élections. On sait que M. Kabila n’a pas encore respecté sa part de cet Accord, patronné par la Conférence des évêques

