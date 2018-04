Le 30 juin, Bruxelles aura sa place Patrice Lumumba

L’annonce vient d’être faite ce mardi par le bourgmestre Philippe Close sur l’antenne de la Première: Bruxelles-Ville inaugurera le 30 juin prochain sa place et sa statue Patrice Lumumba à l’entrée du quartier Matonge ixellois.

« La décision passera lundi prochain au Conseil communal et on est extrêmement fiers car la communauté d’origine congolaise attendait ce geste depuis extrêmement longtemps » a précisé le bourgmestre Philippe Close sur la radio RTBF, juste avant le journal de 8h ce matin. « C’était un tabou en Belgique, reconnaît-il et je suis très fier d’être le bourgmestre qui a permis cela. »

Longtemps imaginée et réclamée sur le territoire de la commune d’Ixelles, où se trouve le quartier Matonge riche d’une importante population d’origine congolaise, la place sera finalement inaugurée dans la commune voisine de Bruxelles-Ville. Mais l’emplacement reste tout aussi symbolique puisque ce sera «devant le square du Bastion à l’entrée du Quartier Matonge, près de la Porte de Namur » a précisé le bourgmestre Philippe Close. « Ce n’est pas une grande place mais elle est située à l’entrée d’un quartier important pour Bruxelles. On a rencontré beaucoup d’associations pour en discuter et nous voulions poser ce geste qui permet de tourner une page importante de l’histoire de la Belgique. »

« Est-ce que ce choix est le résultat du refus de la commune ixelloise », sous-entend le journaliste François Heureux.

« Non, non, lui a répondu Philippe Close. On s’est mis d’accord avec nos collègues d’Ixelles pour trouver le meilleur endroit. »

Il était en effet plus aisé de « créer » une nouvelle place que d’en débaptiser une autre, déjà connue du public et de l’administration sous un autre nom, a précisé Phlippe Close. La place devrait en outre être ornée d’une statue du Premier ministre de l’histoire du Congo indépendant ou d’une « oeuvre d’art rappelant l’importance de son héritage ».

C’est la fin d’un très long combat pour la communauté congolaise de Bruxelles. Depuis plusieurs années en effet, des militants réclament l’inauguration d’une « place Lumumba » à Ixelles en hommage à Patrice Emery Lumumba, figure de l’indépendance du Congo.

Chaque 17 janvier, jour de l’assassinat du Premier ministre du Congo fraîchement devenu indépendant, des militants se rassemblent dans le quartier Matonge ixellois pour reformuler cette demande. Cette requête, longtemps repoussée et ignorée, cristallise les relations parfois tendues entre Belges et Congolais puisqu’il fut longtemps impossible d’en discuter sereinement ou de faire avancer ce dossier.

Cette décision est d’autant plus importante qu’elle est rendue publique le jour même où l’on fête le 60e anniversaire de l’Exposition 58 qui avait laissé des souvenirs humiliants et douloureux aux ressortissants du Congo à travers le «village congolais» de sinistre mémoire.

Karin Tshidimba

