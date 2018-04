Cameroun: l’opposant Maurice Kamto candidat à la présidentielle

L’opposant Maurice Kamto, ancien ministre, a été désigné par son parti dimanche candidat à la présidentielle du Cameroun prévue en octobre prochain. Ancien ministre délégué de la Justice, professeur d’université et avocat, M. Kamto a accepté sa désignation comme candidat par son parti, le Mouvement pour la renaissance du Cameroun (MRC), réuni depuis vendredi en congrès.

Créé il y a cinq ans, après la démission de M. Kamto du gouvernement en 2011, le MRC, que préside M. Kamto, compte un député à l’Assemblée nationale et des conseillers municipaux dans plusieurs villes des régions de l’Ouest ou du Littoral.

Le MRC, qui prône le « social-libéralisme » économique et insiste sur la prise du pouvoir « par les urnes seulement », est qualifié par la presse de parti d’opposition modéré.

Paul Biya, 85 ans, au pouvoir depuis 1982, n’a pas encore fait part de son intention de briguer un nouveau mandat, mais son parti le présente comme son « candidat naturel ».

Du côté des opposants, un autre avocat, Me Akere Muna, avocat et initiateur du mouvement « Now », s’est également déclaré candidat. L’opposant Ni John Fru Ndi a quant à lui passé la main à Joshua Osih pour représenter le Social democratic front (SDF), le premier parti d’opposition.

Ces élections « vont être un défi plus important que les précédentes », estime Hans De Marie Heungoup, chercheur au centre d’analyse International Crisis Group (ICG), du fait de la menace persistante de Boko Haram dans l’Extrême-Nord et des « troubles dans les régions anglophones » en proie à un conflit de basse intensité entre séparatistes anglophones et représentants du pouvoir central de Yaoundé.

