Niger: manoeuvres militaires internationales contre le terrorisme

Quelque 1.500 militaires africains, américains et européens ont entamé mercredi des manoeuvres dans l’ouest et le nord du Niger, pour s’exercer face aux menaces terroristes qui planent sur ces régions, selon des sources diplomatique et militaires. « L’exercice Flintlock 2018 vise à renforcer les capacités des pays de la région (sahélienne) à lutter contre les organisations extrémistes violentes », a expliqué l’ambassade américaine au Niger dans un communiqué. Les opérations de simulations qui vont durer jusqu’au 20 avril permettront aux Etats engagés de « protéger leurs frontières », selon le communiqué.

« La nouveauté » du Flintlock 2018, « c’est que nous avons orienté les opérations de formation sur les menaces réelles » présentes dans « le grand Sahel », expliquait la semaine dernière le général Mark Hicks, commandant des opérations spéciales des Etats-Unis pour l’Afrique (Africom) lors d’une conférence de presse. Ces exercices aériens et terrestres, organisés chaque année par l’Africom, regroupent cette année huit pays africains et douze pays occidentaux. Trois régions nigériennes sont concernées par l’exercice Flintlock: Tillabéri et Tahoua (ouest), proches du Mali, et Agadez au nord, proche de la Libye, de l’Algérie et du Mali. Parallèlement, « des antennes de formation » sont ouvertes au Burkina Faso, théâtre de plusieurs attaques terroristes, et au Sénégal qui a été jusqu’ici épargné, précise le communiqué.​ Que pensez-vous de cet article? 0 0 Soyez la première personne à évaluer cet article.