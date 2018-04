Le Premier ministre Hariri rencontre le prince héritier saoudien à Paris

Le Premier ministre libanais Saad Hariri a rencontré lundi à Paris le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane actuellement en visite officielle en France, a affirmé mardi le bureau de presse du responsable libanais.

لا تعليق pic.twitter.com/KbXMcJlw8K — Saad Hariri (@saadhariri) 9 avril 2018

Une photo tweetée dans la nuit de lundi à mardi par Saad Hariri le montre en compagnie du prince saoudien, surnommé « MBS » et du roi du Maroc Mohammed VI. Attablés côte à côte dans un endroit non identifié, ils sourient face à l’objectif en tenue décontractée, veste et chemise à col ouvert. Cette rencontre intervient quelques mois après la crise déclenchée en novembre 2017 lorsque Saad Hariri avait annoncé sa démission depuis Ryad. L’Arabie saoudite avait alors été accusée d’avoir forcé M. Hariri à quitter ses fonctions et de l’avoir retenu contre son gré. En annonçant sa démission, M.Hariri avait invoqué la « mainmise » du Hezbollah –membre du gouvernement libanais et soutenu par l’Iran– sur la vie politique au Liban et des craintes pour sa vie, au moment où Ryad fulminait contre les ingérences prêtées au rival iranien dans la région. L’affaire avait été dénouée suite à une intervention de la France et M. Hariri avait finalement renoncé à démissionner.

